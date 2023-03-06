غليزان: حادث مرور يخلف قتيلين

تدخل مركز إسعاف الطرقات ببلدية يلل في غليزان، مدعوما بالوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة يلل على مستوى الطريق السيار شرق غرب في اتجاه وهران بمنطقة الصحاورية ببلدية المحمدية، بولاية معسكر من أجل حادث مرور مميت بعد اصطدام سيارة سياحية بشحنة محملة بالرمل حيث خلف قتيلين.

الضحية الأولى من جنس ذكر يبلغ 58 سنة، وفتاة تبلغ 19 سنة بالإضافة إلى إصابة ضحيتين أخريين وهما ذكر يبلغ 40 سنة، وفتاة تبلغ 19 سنة بجروح بليغة، حيث تم تقديم لهما الإسعافات الأولية وإجلاؤهم من قبل النجدة إلى عيادة المحمدية.

وقد كشفت مصادر "الخبر" أن الفتاتين طالبتان بكلية الطب بوهران، ويتعلق الأمر بالمرحومة بن فرحات زهور وصال التي تدرس في السنة الثانية طب، والمصابة الطالبة سارة رومان التي قيل أنها في حالة مستقرة.

وقد تقدم مدير جامعة وهران 1 أحمد بن بلة الأستاذ بلحاكم مصطفى بتعازيه الخالصة لعائلة المرحومة والشفاء العاجل لزميلتها.