أولى تصريحات مدرب مولودية الجزائر الجديد

أدلى المدرب الجديد لمولودية الجزائر، باتريس بوميل، اليوم الإثنين، بتصريحات للصفحة الرسمية للنادي على "الفايسبوك"، أكد فيها أنه سيعمل جاهدا على وضع النادي العاصمي في المكانة التي يستحقها.

وقال بوميل "فخور جدا بالتحاقي بالمولودية وسأعمل جاهدا وبجد لتشريف عقدي مع النادي، الجميع يعرف المستوى الذي بلغه هذا الفريق في السبعينيات، واليوم يجب وضعه في المكانة التي يستحقها خاصة أن ملايين الجزائريين ينتظرون استفاقة هذا النادي".

واضاف التقني الفرنسي "الإتصالات مع المولودية بدأت الصيف الماضي، لقد تحدثت كثيرا مع الرئيس الذي أقنعني بكلامه وكنت متحمسا جدا للمشروع لكن ارتباطاتي مع الاتحادية الفرنسية آنذاك حرمتني من الالتحاق بالفريق، واليوم أنا محظوظ بالتواجد هنا خاصة بعد الاستقبال الرائع من طرف الجميع"

وتابع "تابعت عدة مباريات للمولودية في البطولة وأنا متحمس جدا لمساعدة الفريق بالعمل ثم العمل، لا يمكن القول انني سأحدث ثورة ولكنني سأقدم أفضل ما لدي وعلى اللاعبين تبليل القميص الرائع بالأخضر والأحمر لإسعاد الأنصار"

وختم المتحدث "أدرك جيدا أنني منتظر كثيرا وأعلم أن الضغط كبير في الفريق بالنظر إلى شعبيته التي تخطت حدود الجزائر فمن منا لا يعرف المولودية ؟، ولكن تطوير الأداء وصناعة أسلوب لعب يتطلب تظافر جهود الجميع ولا يمكنني القيام بأي شيء بمفردي".