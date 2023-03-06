العدالة تفتح ملف الإشهار العمومي

أفاد بيان لمجلس قضاء الجزائر أنه تم إيداع عدة أشخاص في ملف منح إشهار وكالة "لاناب" لجرائد مجهرية.

وجاء في بيان مجلس قضاء الجزائر "إثر التحقيق المفتوح من طرف المصلحة الإقليمية للتحقيق القضائي للمديرية العامة للأمن الداخلي، حول وقائع فساد وتبديد للمال العام، تخص الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، تسبب في خسائر للخزينة العمومية تقدر بالملايير، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة العامة يتعلق الأمر باستفادة جرائد مجهرية وأخرى لا وجود لها في الساحة الإعلامية من حصص إشهارية دون الوصول إلى الهدف من الإشهار ."

وإثر احالة المتهمين على قاضي التحقيق لدى القطب المالي والاقتصادي، أمر هذا الأخير بإيداع المديرين السابقين للوكالة الوطنية للنشر والإشهار رهن الحبس المؤقت، فيما وضع 5 متهمين تحت الرقابة القضائية من بينهم وزير الاتصال الأسبق ق.ح.