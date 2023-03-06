شبيبة الساورة وشباب بلوزداد يتعرفان على منافسيهما

تعرفت شبيبة الساورة على منافسها في الدور الأول من كأس الملك سلمان للأندية العربية، بعد عملية القرعة التي أجريت، اليوم الإثنين، في السعودية.

وسيواجه نسور الجنوب نادي الكويت الكويتي، وذلك من خلال مقابلتين ذهاب وإيابا من أجل ضمان ورقة التأهل للدور المقبل.

وستجرى مقابلة الذهاب في العاصمة الكويتية فيما يستقل شبيبة الساورة منافسه في الإياب بالجزائر.

وفي حال تجاوز أبناء الجنوب للعقبة الكويتية سيتقابل مع الفائز من مواجهة نواذيبو الموريتاني وشباب الأردن (ذهابا وإيابا) من أجل التأهل إلى المرحلة النهائية من المنافسة.

من جهته، تعرف شباب بلوزداد، المتأهل مباشرة إلى مرحلة النهائيات، على منافسيه، وذلك بتواجده في المجموعة الرابعة إلى جانب الرجاء البيضاوي المغربي، المتأهل الأول من الدور الأول والمتأهل السادس من الدور الأول (الذي قد يكون شبيبة الساورة في حال تجاوزه الدورين الأولين).

القرعة كاملة:

المجموعة الأولى:

الترجي التونسي

الاتحاد السعوي

الشرطة العراقي

- المتأهل من (الهلال السوداني/ المنامة البحريني – الصفاقسي التونسي/ قطر القطري).

المجموعة الثانية:

الوداد البيضاوي المغربي

الهلال السعودي

السد القطري

-المتأهل من (طلائع الجيش المصري/أهلي طرابلس الليبي – النهضة العماني/ شباب الخليل الفلسطيني).

المجموعة الثالثة:

الزمالك المصري

النصر السعودي

— المتأهل من( الشباب السعودي/ القوة الجوية العراقي – المريخ السوداني/ تشرين السوري)

— المتأهل من(فحمان اليمني/ الاتحاد المنستيري التونسي – المحرق البحريني/ السيب العماني).

المجموعة الرابعة:

الرجاء البيضاوي المغربي

شباب بلوزداد

- المتأهل من (الجيش الملكي المغربي / الاتحاد الليبي – البرج اللبناني – الوحدة الإمارتي)

- المتأهل من( نواذيبو الموريتاني /شباب الأردن -الكويت الكويتي - شبيبة الساورة)