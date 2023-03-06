توقيف سائق حافلة سار في الاتجاه المعاكس

تم توقيف سائق الحافلة الذي سار بها ليلا في الاتجاه المعاكس في الطريق السيار شرق-غرب في شطره الرابط بين مدينتي برج بوعريريج والياشير، مع متابعته قضائيا، حسب ما أفاد به مجلس قضاء برج بوعريريج، اليوم الإثنين، في بيان له.

وأوضح البيان أنه و"عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية, يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة برج بوعريريج الرأي العام، أنه على إثر تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي لحافلة ركاب تسير ليلا في الاتجاه المعاكس في الطريق السيار شرق غرب في شطره الرابط بين مدينة برج بوعريريج ومدينة الياشير وعلى متنها مسافرين، تم توقيف الحافلة على الفور من طرف مصالح الدرك الوطني".

كما أشار إلى أنه و"بتاريخ اليوم 06 مارس 2023، تم تقديم سائق الحافلة المدعو (ق ب) أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة بوعريريج، وتمت متابعته، وفقا لإجراءات المثول الفوري، من أجل جنحة تعريض حياة الغير أو سلامتهم الجسدية مباشرة للخطر".

وإثر ذلك --يتابع المصدر ذاته-- "أودع المتهم رهن الحبس المؤقت وأجلت القضية لجلسة 13 مارس 2023"