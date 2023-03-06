وفد الأزواد يكشف عن سبب زيارته للجزائر

كشفت هيئة الإطار الاستراتيجي الدائم من أجل السلام والأمن والتنمية للأزواد، عن بعض جوانب لقاء الحركات الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ووزير الخارجية رمطان لعمامرة، خلال اقامتهم بالجزائر لأسبوعين، معبرا عن شكرهم على حفاوة الاستقبال الأخوي الذين حظوا به والدور الذي تلعبه الجزائر.

وجاء في بيان تلقت "الخبر" نسخة عنه، أن وفد من الحركات الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، بقيادة العباس آغ إنتالا، حضروا إلى وأجروا "محادثات مثمرة وصريحة من 20 فيفري الى 3 مارس".

وقال هؤلاء الذين غادروا الجزائر منذ يومين، إن الوفد الأزوادي تم استقباله من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجدي تبون، مشيرا إلى أن هذا اللقاء هو الأول من نوعه، سمح لأعضاء الوفد باستعراض انشغالات على علاقة بالوضعية الأمنية والانسداد على مستوى اتفاق السلام والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر المؤرخ سنة 2015.

وعبر هؤلاء عن تطلعاتهم لتكثف الجزائر من جهودها من أجل حث المجتمع الدولي على مرافقة العملية، بهدف تجاوز الصعوبات والانسدادات المتعلقة بتفعيل وتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة.

وكانت معلومات متداولة مؤخرا عن وقوع انسدادات في عملية تنفيذ مخرجات اتفاق السلم والمصالحة، على خلفية "تنصل الجانب المالي من تجسيد عدة بنود متفق عليها"، وجعلت الحركات السياسية تعلق العمل بالاتفاق مؤقتا، والتنسيق مع الجزائر بوصفها راعية الاتفاق وأيضا رئيس اللجنة الدولية لتطبيقه.

وكان المكتب التنفيذي لتنسيقية الحركات الأزوادية، الذي يضم الحركة الوطنية لتحرير أزواد والمجلس الأعلى لوحدة أزواد والحركة العربية الأزوادية، كشف أنه يجري الاندماج في كيان سياسي وعسكري واحد، حسب ما ورد في وثيقة وقّعت عليها الحركات بتاريخ 8 فيفري الماضي. وذكرت الوثيقة التي تحصلت عليها "الخبر"، أنه "إدراكًا لتدهور الوضع الأمني في أزواد، شرع السكان توحيد جهودهم وتصوراتهم لمواجهة كافة التحديات في سبيل تحقيق الرفاه الاجتماعي والسياسي"، وذكرت الحركات التي استقبلها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أول أمس، في الوثيقة أنه سيتم في إطار هذا المسار "إنشاء لجنة فنية مسؤولة عن الإجراءات العملية للاندماج تمهيدا لتنظيم مؤتمر في أقرب وقت ممكن يضع المبادئ التوجيهية ويضع أجهزة المنظمة الجديدة".

وأضافت الوثيقة التي وقّعها بكيدال في مالي، الأمين العام للحركة الوطنية لتحرير أزواد، بلال اغ الشريف وممثل المجلس الأعلى لوحدة أزواد الغباس اغ إنتالا والأمين العام للحركة العربية الأزوادية إبراهيم ولد خندا، أنه "ريثما تظهر النتيجة النهائية لعملية الدمج، سيستمر المجلس التنفيذي لتنسيقية الحركات الأزوادية إدارة شؤون التنسيقية".