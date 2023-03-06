الأربعاء: الإفراج عن قائمة السكن الاجتماعي يستنفر المقصيين

استنفرت عملية الإفراج عن قائمة السكن الاجتماعي لحصة 267 وحدة، بدائرة الأربعاء، نهار اليوم، جموع المقصيين من القائمة، والذين سارع كثير منهم إلى إجراء الطعن في القائمة، آملين أن يعوضوا ويكونوا ضمن القائمة النهائية لاحقا.

تشديد أمني شهدت دوائر رسمية في الأربعاء، عقب الإعلان عن قائمة المستفيدين من حصة 267 مسكن اجتماعي إيجاري، والتي خلفت احتجاج "مقصيين"، لم يجدوا من حل سوى اللجوء إلى الطعن، في أسماء لاعتقادهم بأنهم لم تتوفر فيهم شروط الاستفادة، والتعليق عبر صفحات افتراضية الكترونية، بأن إقصاءهم لم يكن مبررا، فيما علق البعض بأنه كان يجدر أن يتم إدراج ضمن المعلومات المدونة في القائمة ، خانة توضح تاريخ إيداع المستفيد لطلبه.

وفي الطرف الآخر، أبدى متابعون للحدث، بأن القائمة كانت منصفة إلى درجة شبه كلية، وأن أسماء المعلن عنهم من المستفيدين، هم من شرائح هشة وتتوفر فيهم الشروط .

عملية الإفراج بعثت الأمل بين أصحاب ملفات طلب الاستفادة من سكنات اجتماعية، وبالأخص بين سكان الأحياء الهشة، والذين عانوا ولا يزالون من أزمة الضيق وكابوس تأجير السكن، بعدد من بلديات الولاية مثل الشبلي ومفتاح وبوفاريك، وبالأخص بعاصمة الولاية البليدة، والتي لا تزال عائلات متضررة تجدد اعتصامها كل أسبوع، أمام ديوان الوالي، ومقري البلدية والدائرة، خاصة بعد تصريح المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي مؤخرا، ورئيس الدائرة في لقاء مع ممثلي متضررين من السكن، بأن عملية الإفراج قريبا الإعلان عنها، وفي نسبة منها ستكون قبل حلول شهر رمضان الفضيل.