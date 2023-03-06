بداري يدشن منشآت بيداغوجية وبحثية في ورقلة

دشن وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري بمعية وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة ياسين المهدي وليد اليوم بجامعة قاصدي مرباح بورقلة، عدد من المنشآت البيداغوجية والبحثية بالميدياتيك القطب الجامعي رقم 03 .

وعاين وزير التعليم العالي والبحث العلمي الذي حل اليوم الاثنين بولاية ورقلة رفقة وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة في إطار زيارة عمل إلى ولاية ورقلة، بعض الفضاءات المخصصة للمؤسسات الناشئة وحاضنات الأعمال الجامعية المرتبطة بالمشاريع الابتكارية للطلبة ودار الذكاء الاصطناعي.

كما دشن ذات المسؤول بالمناسبة، عددا من مكاتب للدراسات وكذا معاينة مركز البحث العلمي والأرضية التقنية للتحاليل الفيزيائية والكيميائية، كما زار القاعة الخاصة بالتعليم عن بعد مع تقديم محاضرة نموذجية باللغة الإنجليزية.