المدية: 18 شهرا حبسا لسائق حافلة متهور

أصدر، اليوم الإثنين، وكيل الجمهورية بمحكمة المدية حكما بـ18 شهر حبس نافذة وغرامة مالية تقدر بـ10 ملاين لسائق حافلة متهور بتهمة تعريض حياة الراكبين والغير للخطر.

وقد جاء الحكم على إثر مقطع فيديو تم إرساله من طرف أحد المواطنين عبر الصفحة الرسمية لشرطة المدية على "الفيسيبوك"، يتضمن قيام سائقي حافلة لنقل المسافرين تعمل على خط ساحة أول ماى – ذراع السمار بالمدية، بمناورة خطيرة ومشاحنات بالطريق العام، والتجاوز الخطير معرضا حياة المسافرين ومستعملي الطريق للخطر، بانتهاكه المتعمد والبين لواجب من واجبات الاحتياط والسلامة التي يفرضها القانون، وبعد التنسيق مع نيابة محكمة المدية، تم تكثيف الأبحاث التي أسفرت بالتعرف على هوية السائق، أين تم توقيفه وبعد انجاز ملف قضائي أصدر وكيل الجمهورية حكما يقضي بـ18 شهر حبسا نافذة ضد السائق.