رابطة بولفعات محل تحقيق

قررت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم فتح تحقيق في قضية معاقبة اتحاد سطيف بمباراتين من دون جمهور في مباراته أمام مولودية بجاية بملعب هذه الأخيرة.

وبحسب مصادر "الخبر" فقد استدعت اليوم الأمانة العامة لـ "الفاف" الأمين العام لرابطة مابين الجهات للمثول أمامها غدا الثلاثاء مرفوقا بمحافظ اللقاء وطلبت منه جلب كل الوثائق المطلوبة بما في ذلك ورقة اللقاء للاطلاع على الملف كاملا.

وتسببت هذه القضية في احتجاجات كبيرة من طرف إدارة شبيبة جيجل الذي ينافس على الصعود والذي حرم من جماهيره في مباراة اتحاد سطيف في ملعب 8 ماي بسطيف وهو ما اعتبره رئيس فريق شبيبة جيجل محاولة لعرقلة طريقه وفتح النار على رئيس الرابطة نورالدين بولفعات، بما أن التنافس على أشده بين شبيبة جيجل الوصيف وأولمبيك أقبو المتصدر الذي ابتعد في الصدارة بعد خسارة شبيبة جيجل في سطيف.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد باشرت إجراءات فتح تحقيق في هذه المباراة خاصة وأن رابطة بولفعات شهدت العديد من الفضائح منذ الموسم الماضي، ما يدل على وجود نية لوقف التلاعبات.