بن حمو ومصباح في مهمة أخرى

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أن مدرب المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة نور الدين ولد علي حصل على موافقة المديرية الفنية من أجل تعزيز طاقمه الفني بكل من مدرب حرّاس المنتخب المحلي محمد بن حمو وزميله جمال مصباح مساعد المدرب مجيد بوﭬرة.

ويستعد المنتخب الوطني لأقل من 23 عامًا لمواجهة مزدوجة ضد غانا في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس إفريقيا للأمم تحت 23 عامًا المقررة بالمغرب، والتي ستقام ذهابها في الجزائر في الـ 24 مارس الجاري بملعب الـ 19 ماي 1956 بعنابة، فيما ستلعب مباراة الإياب في مدينة كوماسي يوم 28 من الشهر ذاته.