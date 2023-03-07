البليدة: لصوص غرف الألياف البصرية في قبضة الدرك

تمكنت دورية لأفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني في الشريعة بالبليدة، من القبض على شخصين، يقومان بالسطو على الغرف الإسمنتية للألياف البصرية، التابعة لاتصالات الجزائر، للاستحواذ على كل ما هو معدني حديدي، للطلب على هذه المادة بسوق الخردة بالخصوص.

المعلومات التي توفرت لدى "الخبر"، كشفت بأن المتحرين لاحظوا شاحنة صغيرة مركونة على قارعة الطريق الجبلي، وبالتحديد عند النقطة المرورية القريبة عند منطقة بني علي بمنتصف الطريق بين البليدة والمحمية الطبيعية، وتبين أن واحدا من المتهمين بتكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية السرقة بالتعدد، تم القبض عليه متلبسا وهو يقوم بنزع أغطية غرف الألياف البصرية، وحملها على ظهر الشاحنة، لتسويقها لاحقا، ليتم القبض على شريكه الثاني و حجز معدات و أدوات و الشاحنة ، في انتظار مثولهما لاحقا أمام نيابة محكمة البليدة .

ب. رحيم