لماذا الجزائر ممثلة بناديين فقط في كأس الأندية العربية؟

كشف اليوم الثلاثاء، الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن اكتفاء الجزائر فقط بممثلين في منافسة كأس سلمان للأندية العربية.

وجاء عبر الموقع الرسمي لـ " الفاف": حرصًا منها على الحفاظ على مصالح كرة القدم الوطنية ترغب الاتحادية الجزائرية لكرة القدم في إطلاع الرأي الرياضي على أنه من بين معايير اختيار الأندية للمشاركة في كأس الأندية العربية للأمير سلمان بن عبد العزيز الخاصة بنسخة 2023، الاحتفاظ بترتيب الاتحاد الدولي في ديسمبر 2022، كما هو مبين في لوائح هذه المسابقة.

وعليه:

فإن الجزائر من الدول المستثناة من الدور التمهيدي. يحق للجزائر أن يكون لها ممثلان، إلا في الحالة التي يكون فيها من الضروري في حالة تسجيل انسحاب أي فريق ووجب تعويضه.

وهكذا سيشارك شبيبة الساورة في الجولة الأولى من هذه الكأس لأنها احتلت المرتبة الرابعة في البطولة لموسم 2021/2022، علما أن الأندية المؤهلة هي تلك المصنفة بين المركزين الأول والرابع في أفضل بطولات الدول العربية حسب لترتيب الفيفا.

أخيرا، شباب بلوزداد، بصفته بطل الجزائر، يتأهل تلقائيا للمرحلة النهائية.