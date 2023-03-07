محكمة تيارت تصدر بيانا بخصوص وخز الأطفال بالإبر

كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت، أن مصالح الضبطية القضائية التابعة لاختصاص محكمة تيارت، سجلت خلال الآونة الأخيرة، خمس حالات وخز بالإبر لأطفال متمدرسين بالطور الابتدائي .

وأوضح بيان لذات المصالح، أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين سبع إلى عشر سنوات تعرضوا للوخز بالإبر من طرف امرأة مجهولة كانت ترتدي جلبابا أسودا، وأن الوخز كان على مستوى ظاهر اليد اليسرى للأطفال.

وأكدت ذات المصالح، أنه تم فتح تحقيق ابتدائي بخصوص هذه الحادثة، لكشف أسباب ودوافع هذا الفعل الإجرامي الذي يستهدف فئة من المجتمع تحظى بحماية قضائية وقانونية واسعة.

ودعت ذات المصالح، الأولياء إلى ضرورة الحذر وتحسيس أبنائهم بهذه الظاهرة، مع التبليغ في حالة وقوع أية حالة مشابهة.