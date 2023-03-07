الفريق أول شنقريحة يشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي

أشرف، اليوم الثلاثاء، الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذّخيرة الحية بالقطاع العملياتي جنوب -شرق جانت بالناحية العسكرية الرابعة.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن التمرين التكتيكي المنفذ بالذخيرة الحية يهدف إلى اختبار الجاهزية القتالية لوحدات القطاع العملياتي لجانت، ومدى قدرتها على تنفيذ المهام القتالية المحتملة والتحكم في العتاد القتالي ومنظومات الأسلحة الحديثة.

كما يهدف أيضا إلى تدريب القادة والأركانات على التحضير للقيام بالدفاع بالإضافة إلى تطوير معارفهم في مجال التخطيط والتحضير والتنظيم والتنفيذ ووضعهم في جو المعركة الحقيقية.

وأضاف البيان، إن الفريق أول السعيد شنقريحة تابع بميدان الرمي للقطاع العملياتي مختلف الأعمال القتالية التي نفذتها الوحدات البرية والجوية المقحمة التي اتسمت باحترافية كبيرة في جميع المراحل بأداء تكتيكي وعملياتي عالي المستوى.