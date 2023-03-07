لاعب مولودية الجزائر يظفر بعقد احترافي في أوروبا

أعلنت اليوم الثلاثاء، إدارة نادي مولودية الجزائر عن تحويل لاعبها الشاب عادل غانم الناشط في فئة أقل من 21 سنة على شكل إعارة إلى نادي "فالمييرا أف سي" الناشط في الدرجة الأولى للدوري الليتواني، إلى غاية شهر ديسمبر القادم.

ووفق الصفحة الرسمية للنادي العاصمي، فإن قيمة التحويل قدرت بـ 100 ألف يورو مع تحويل مبلغ 150 ألف يورو إضافية في حال ضم اللاعب نهائيا مع ختام الموسم.

وأضاف المصدر ذاته، أنه في حال بيع اللاعب من طرف نادي فالمييرا فستستفيد المولودية من 50 بالمائة من قيمة الصفقة.

يذكر أن نادي فالمييرا، توج بالدوري في ليتوانيا الموسم الماضي وسيشارك في الأدوار الإقصائية لمنافسة دوري أبطال أوروبا.