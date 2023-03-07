لاعب جديد على أبواب " الخضر"..من يكون؟

كشفت اليوم تقارير ألمانية، مختلفة أن اللاعب ميتشل وايزر الناشط ضمن صفوف نادي فيريدر بريمن على أبواب الإنضمام إلى المنتخب الوطني الجزائر لكرة القدم.

صحيفة " كيكر" الواسعة الإنتشار في ألمانيا، أكدت الخبر وذهبت إلى أبعد من ذلك من خلال ترسيم وجود إتصالات منذ مدة مع اللاعب البالغ من العمر 28 عام والاتحاد الجزائري للعبة.

المصدر ذاته،أوضح أن ميتشل جزائري الأصل من ناحية والدته وهو يستعد للإستفسار عن ما يجب القيام به، لتغيير جنسيته الرياضية خاصة وأنه لعب لكافة الفئات الشبانية في ألمانيا وظهر في 40 مناسبة وكان يتطلع للإنضمام إلى منتخب " المانشافات".

ومع ذلك ، لم يكن كافيًا ما قدمه اللاعب ليحظى بدعوة من المدرب الوطني هانسي فليك الذي لم يتواصل معه من قبل وحتى هذه اللحظة.

وقال ميتشل في معسكر بريمن التدريبي في إسبانيا في بداية جانفي : " يمكنك أن تحكم بنفسك على ما هي الاحتمالات، بالطبع كان سيكون لطيفًا ، لكن ذلك كان مجرد تخمين".

وأفادت " كيكر "، أنه ما قيل مؤخرًا عن ترشيح لعبه لمنتخب ألمانيا، ينطبق أكثر على ترشيح نظيره الجزائري حيث قال اللاعب: :" أعتقد أن لدي صفات يمكن أن تساعد الفريق".

وبحسب سيرته الذاتية ، فإن وايزر سيكون إضافة لـ " الخضر"، وإلتحاقه بالمنتخب لا يعتمد فقط على خيارات المدرب جمال بلماضي، ولكن أيضًا إلى حد كبير على الأمور الإدارية.

يذكر أن ميتشل من مواليد 21 أفريل 1994، يلعب كظهير أيمن ، وهو إبن المدرب الحالي لفريق باير 04 ليفركوزن تحت 17 عاما باتريك فايزر.