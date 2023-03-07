خبر سار لأنصار مولودية وهران (فيديو)

أعلن والي ولاية وهران، سعيد سعيود، اليوم الثلاثاء، أن شركة وطنية ستستحوذ على أغلبية أسهم نادي مولودية وهران لكرة القدم قبل نهاية الموسم الحالي.

وزف الوالي هذا الخبر خلال لقائه مع مجموعة من أنصار "الحمراوة" بشوارع المدينة دون ذكر إسم الشركة المعنية، وفق ما جاء في شريط فيديو نشرته الصفحة الرسمية لعاصمة الغرب على "الفايسبوك".

وتسارعت وتيرة استحواذ الشركات الوطنية على أندية كرة القدم مؤخرا، حيث ترسمت ملكية "موبيليس" لشبيبة القبائل فيما دخلت "سونلغاز" في مفاوضات مع إدارة وفاق سطيف.

وقبل ذلك، تتواجد 5 أندية تحت ملكية شركات عمومية هي مولودية الجزائر، اتحاد الجزائر، شباب بلوزداد، شباب قسنطينة وشبيبة الساورة.