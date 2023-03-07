حادث قطار الضاحية .. ارتفاع الحصيلة

ارتفعت حصيلة حادث قطار الضاحية ببوفاريك إلى نحو 25 جريحا، مع تحويل بعض الحالات إلى المركز الاستشفائي الجامعي فرانتز فانون بوسط مدينة البليدة، فيما غادر مسافرون آخرون تم إسعافهم بموقع الحادث.

وحسب مصادر فإنه تم فتح تحقيق لتحديد المسؤولية من وراء الحادث الذي وقع إثر اصطدام قطار الضاحية في خطة العاصمة والبليدة مع قاطرة صيانة.

وكانت مصالح الحكاية المدنية قد أعلنت في حصيلة أولية إصابة 8 أشخاص في الحادث، حيث نقل شهود عيان أن الاصطدام وقع في الوقت الذي كانت قاطرة الصيانة على خط السكة، ويبدو أن سهوا وقع في توقيت العمل والعبور ما تسبب في الحادث، والذي نجم عنه حالة خوف بين المسافرين العائدين إلى عناوين سكناتهم بعد يوم من العمل، ومن حسن الحظ أنه لم تسجل خسائر كبيرة مبدئيا سوى حطام في الزجاج والتواءات في هيكل القاطرتين.

وسارعت عناصر الإنقاذ والتدخل لإسعاف المصابين وتحويلهم على مستشفى وسط المدينة، وإعادة نشاط سير القطارات إلى طبيعته.