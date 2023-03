Communiqué de Mobilis concernant la JSK

La société de téléphonie mobil Mobilis a annoncé officiellement sa détention de la majorité des actions de la société sportive de la jeunesse sportive de Kabylie et devenir ainsi le propriétaire officiel du club le plus titré en Algérie.

Dans un communiqué qu'elle a rendu public, Mobilis a informé la famille sportive en général et les fans de la JSK en particulier qu'elle est devenue depuis le 1er mars 2023 détenteur de plus de 75% des actions de la société sportive par actions SSPA JSK.

Elle a, notamment, annoncé la nomination d'Abdelaziz Zerrouki, cadre supérieur de la société pour assurer la bonne gestion du club.