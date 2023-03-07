كشف مذبح سري للحمير بتيارت

كشفت مداهمة لأفراد فرقة الأبحاث للدرك الوطني لمذبح سري بأحد أحياء الضاحية الشرقية لمدينة تيارت عن وجود كمية معتبرة من لحم الحمير كانت موجهة للتسويق بقصابات بمدينة تيارت.

وذكر بيان مصالح الدرك الوطني أن العملية تمت باستغلال معلومات مؤكدة عن وجود مذبح سري بأحد أحياء مدينة تيارت، تمت مداهمته من طرف أفراد الدرك الوطني بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات القضائية، عثر به على كمية من لحم لحيوان حديث الذبح وزنها 141 كلغ، تبين إثر معاينة الطبيب البيطري التابع لمديرية المصالح الفلاحية، أنها فاسدة و تخص حيوان من فصيلة الأحصنة ﴿ لحم حمير﴾ مع انعدام كلي لشروط النظافة، كانت موجهة للتسويق على مستوى مدينة تيارت، تم حجزها و إتلافها.

وكشف التحقيق مع الموقوفين عن أماكن رمي العظام وبقايا الذبح العشوائي، عن ردمها بمكان بالطريق الاجتنابي للوزن الثقيل بمحاذاة محور الدوران الرابط بين بلديتي تيارت والدحموني بالضاحية الشرقية لمدينة تيارت، أين عثر على عظام و رؤوس حيوان منزوع منه اللحم، وسيتم تقديم الموقوفان أمام النيابة العامة بمحكمة تيارت عن تهم خداع المستهلك، الذبح غير الشرعي، ممارسة نشاط تجاري دون التسجيل في السجل التجاري، حيازة منتوج أو سلع فاسدة موجهة للاستهلاك البشري وانعدام شروط النظافة والنظافة الصحية.

وتعد هذه ثاني عملية اكتشاف لمذبح سري للحمير بعد واقعة العام الماضي المسجلة أياما قبل حلول رمضان الفضيل بحي زعرورة بمدينة تيارت.