Un accident de train de périphérie assurant la ligne Alger-Blida s'est produit cet après-midi et fait 5 blessés.

L'accident s'est produit suite à une collision entre un train de transport des voyageurs et une locomotive de travaux.

La protection civile est intervenue et secouru les blessés avant de les transférer vers l'hôpital de la ville.