تعادل لا يخدم "السنافر" و"الكناري"

تعادل فريقا شباب قسنطينة وشبيبة القبائل (0-0) اليوم الثلاثاء بملعب -رمضان بن عبد المالك- بقسنطينة في إطار تسوية رزنامة الجولة 17 من بطولة الرابطة الأولى "موبيليس" لكرة القدم.

وتعد هذه المباراة الرابعة على التوالي لشباب قسنطينة بدون فوز في مختلف المنافسات (بطولة وكأس الجزائر) والذي يبقى في المركز الثاني على بعد 8 نقاط عن الرائد شباب بلوزداد الذي تنقصه مباراتين.

ولا تخدم هذه النتيجة "السنافر" الذين كانوا يعولون على نقاط المقابلة لتعزيز مركز الوصافة، حيث باتوا مهددين من طرف عدة فرق تتربص للانقضاض على المركز الثاني.

وبالمقابل عادت شبيبة القبائل بنقطة ثمينة من سفريتها إلى القسنطينة في إطار السباق من أجل البقاء ضمن أندية الرابطة الأولى، غير أنها غير كافية من أجل الاقتراب أكثر من المراكز الآمنة في جدول الترتيب.

وبات النادي "القبائلي" منقوصا من مباراة متأخرة داخل الديار أمام اتحاد الجزائر، في إطار تسوية رزنامة الجولة 18، والتي لم يتم تحديد تاريخها بعد.

-- الترتيب النقاط لعب

1. شباب بلوزداد 40 16

2. شباب قسنطينة 32 18

3. مولودية الجزائر 30 18

4. وفاق سطيف 29 18

--. شبيبة الساورة 29 18

6. اتحاد الجزائر 26 16

7. مولودية وهران 25 17

8. اتحاد خنشلة 24 17

9. نجم مقرة 23 18

-- اتحاد بسكرة 23 18

--. مولودية البيض 23 18

12. أمل الأربعاء 22 18

--. جمعية الشلف 22 18

14. نادي بارادو 17 17

15. شبيبة القبائل 14 17

16. هلال شلغوم العيد 2 18.