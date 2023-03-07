الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في جنين

استشهد ستة مواطنين، وأصيب 16 آخرون، أحدهم إصابته وصفت بالخطيرة، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الثلاثاء، خلال اقتحامها مدينة جنين ومخيمها.

وقالت وزارة الصحة إن الشهداء هم: محمد وائل غزاوي (26 عاما)، و‏‎طارق زياد مصطفى ناطور (27 عاما)، و‏‎زياد امين الزرعيني (29 عاما)، و‏‎عبد الفتاح حسين خروشة (49 عاما)، ومعتصم ناصر صباغ (22 عاما)، وشهيد لم تعرف هويته بعد، بينما أصيب 16 آخرون بالرصاص الحي، بينهم إصابة خطيرة في البطن.

وأفاد ذات المصدر، إن قوات الاحتلال استهدفت بصاروخ أحد المنازل في مخيم جنين، حيث شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد منه، كما نشرت قوات الاحتلال عشرات القناصة على أسطح العمارات التجارية والسكنية في جنين ومخيمها.