غليزان: قافلة طبية نحو منطقة الظل بمازونة

احتفاء بالأسبوع الوطني للوقاية ولتقريب الصحة من المواطن، سيما قاطني مناطق الظل بمنطقة الظهرة في غليزان، سطرت إدارة المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بسيدي أمحمد بن علي زيارات ميدانية لسكان المناطق النائية عبر دائرتي سيدي أمحمد بن علي ومازونة، حيث كانت وجهة اليوم نحو دوار الخنانسة ببلدية مازونة، وقد ضمت القافلة طاقما متعدد التخصصات مكونا من أطباء عامين، وجراح أسنان، وممرضي الصحة العمومية، وكذا نفساني عيادي.

وقد أجريت على السكان عدة فحوصات، كما تم تلقيح الأطفال، وبالمقابل كانت الزيارة الطبية فرصة لتحسيس المواطنين حول الوقاية، ومحاربة التدخين. وفي هذا الإطار كشفت مديرة المؤسسة، خديجة غرباوي، لـ"الخبر"أن مثل هاته العمليات لا تزال مستمرة، وستمس جميع الدواوير.