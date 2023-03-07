المدية: سكان عدل 02 بعين الجردة يحتجون

طالب فرع جمعية مكتبتي سكنات عادل 02 بمنطقة عين الجردة ببلدية ذراع السمار غرب المدية، السلطات الولائيه التدخل لدى الجهات المعنية بتسيير هذا الحي بحلحلة بعض المشاكل العالقة التي بات يعاني منها السكان منذ سنوات خاصة المياه المتبقية بأقبية عمارات الحي والتي لا تزال تشكل خطرا على تماسك جدران الإسناد، مع تخفيف مشقة صعود السلالم على مستوى العمارة رقم 1 الذين لم ينعموا لحد هذه الساعة بخدمه تشغيل المصعد، منذ استلام السكان لمفاتيح شققهم، فضلا عن وجود بعض المصاعد المعطلة منذ عدة أشهر ببعض أربع عمارات من الحي.