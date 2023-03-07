بلاني يستقبل رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الكرواتي

استقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج،عمار بلاني، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الكرواتي غاري كابيلي.

وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، شكل هذا اللقاء "فرصة لتجديد إرادة الطرفين ورغبتهما المشتركة في تعميق العلاقات الممتازة بين البلدين وتطوير التعاون الثنائي وتوسيعه، لاسيما على ضوء المشاورات السياسية الجزائرية الكرواتية الناجحة التي انعقدت دورتها الثالثة بالجزائر العاصمة يوم 21 فيفري الماضي برئاسة كل من الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عمار بلاني، وكاتب الدولة المكلف بالشؤون السياسية بوزارة الخارجية الكرواتية، فرانو ماتسيتش".

في هذا الصدد، شدّد الجانبان على ضرورة تنفيذ المخرجات التي تمّ الاتفاق عليها خلال الدورة الثالثة للمشاورات السياسية، لاسيّما في ما يخصّ زيادة حجم المبادلات التجارية البينية وتطوير التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال الفلاحة، السياحة، الطاقة، الثقافة، الرياضة وصناعة السفن، وصولا إلى إرساء شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين.

كما اتفق الطرفان على أهمية تعزيز التعاون البرلماني وثمّنا بهذا الخصوص تنصيب لجنة الصداقة البرلمانية الجزائرية الكرواتية باعتبارها آلية جديدة من شأنها توطيد التشاور والحوار بين البلدين الصديقين حول كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

على صعيد آخر، تبادل الطرفان خلال المباحثات الآراء والتحاليل حول الوضع الدولي الراهن، وعبّرا في هذا الخصوص عن ارتياحهما الكبير لتطابق رؤية البلدين بخصوص المطالبة بتعزيز منظومة العمل متعدد الأطراف والدعوة إلى تطبيق الشرعية الدولية والقانون الدولي دون انتقائية وبعيدا عن المعايير المزدوجة في معالجة مختلف الأزمات والصراعات في العالم.