Dernier bilan des victimes du séisme de la Turquie

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a annoncé que le bilan des tremblements de terre qui ont dévasté le sud de la Turquie s’est alourdi à 46.104 morts, ont rapporté mardi des médias.

Un précédent bilan avait fait état de 45.089 décès.

Lors d'un point de presse après le Conseil du gouvernement, Erdogan a affirmé que "le bilan a grimpé à 46.104 morts, et 1.971.589 personnes ont été évacuées des régions sinistrées".

Il a ajouté que "13 072 répliques ont été enregistrées à la suite des tremblements de terre du 6 février dernier, dont l'épicentre était situé dans la province de Kahramanmaras".

L'AFAD a déclaré que ces séismes dévastateurs ont touché les régions de Kahramanmaras, Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Sanliurfa et Elazig.

La même source a précisé que le nombre des personnes qui ont été évacuées des régions sinistrées et celles qui ont quitté ces régions avec leurs propres moyens, vers d'autres provinces, s’est élevé à 1.971.589.

Le 6 février dernier, un tremblement de terre de magnitude 7,8 sur l’échelle de Richter a frappé le sud de la Turquie et le nord de la Syrie, suivi quelques heures plus tard d'un autre séisme d’une magnitude de 7,6 et de violentes répliques, qui ont causé d’énormes pertes en vies humaines et d’importants dégâts dans les deux pays.