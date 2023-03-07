المدية: انتهاء أشغال تهيئة الطريق الوطني رقم 40

تمكنت اليوم مصالح الأشغال العمومية لولاية المدية من الانتهاء من أشغال مشروع تهيئة الطريق الوطني رقم 40 من النقطة الكيلومترية 115+000 إلى ن.ك 119+000 بإقليم دائرة الشهبونية جنوب المدية.

وأشارت المديرية أنها استكملت اليوم أشغال تموين ووضع طبقة القاعدة بالحصى الزفتي المعدل، وإنجاز طبقة السير النهائية بالخرسانة الزفتية، للمقطع المتبقي على أن يتم الانتهاء الكلي من الأشغال في أجل يوم أو يومين.

وقد سبق لـ"الخبر" أن أثارت في العديد من المرات استياء سكان الشعبونية من الوضعية المهترئة التي صار عليها الطريق وكان سببا في وقوع العديد من الحوادث المرورية المميتة على مدار عدة سنوات، زيادة على ذلك أن للمشروع أهمية كبيرة وبالغة في القضاء على المقاطع المتضررة وإعادة تعبيد الطريق لتحسين الخدمة لمستعمليه.