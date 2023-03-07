تنصيب مجموعة الصداقة البرلمانية "الجزائر – كرواتيا"

أشرف رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية سليم مراح، اليوم الثلاثاء بمقر المجلس الشعبي الوطني، على تنصيب المجموعة البرلمانية للصداقة " الجزائر– كرواتيا " وذلك بحضور رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الكرواتي غاري كابيلي وسعادة سفير كرواتيا لدى الجزائر إلى جانب عمار حجار ممثل وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

وفي كلمة له، أشار مراح أن هذا التنصيب الذي يتزامن مع الزيارة الحالية التي يقوم بها إلى الجزائر الوفد البرلماني الكرواتي والذي يَضمّ في تشكيلته رئيس المجموعة البرلمانية الدولية للصداقة مع الجزائر بالبرلمان الكرواتي، معربا عن أمله في أن يكون هذا اللقاء تمهيدا لإقامة علاقة مثمرة، دائمة، متميّزة و مبنية على أُسس متينة للتعاون والتعارف و الثقة و الإحترام المتبادلين بين المجلس الشعبي الوطني والبرلمان الكرواتي خاصة و أنّ هذا الأخير قد أسس مجموعة مُماثلة سنة 2020.

وفي مداخلته، أعرب السفير الكرواتي عن ارتياحه لكون العلاقات بين البلدين بلغت أفضل مستوياتها على الإطلاق، مؤكدا أن بلده يأمل في توسيع وتعميق تعاونه الاقتصادي مع الجزائر، مجددا، في نفس الوقت، العزم للعمل مع المجموعة البرلمانية على تعزيز وتعميق وتوسيع التعاون الجيد القائم بين البلدين.

بدوره، أكد السيد جمال أوزغلة الذي عادت له رئاسة المجموعة ، أن المجلس الشعبي الوطني يتطلع خلال العهدة التاسعة، إلى بعث العلاقات البرلمانية والعمل مع الأصدقاء الكُروات لتطوير و تكثيف التبادلات الثنائية بين المجلسين، سواء بين البرلمانيين أو الموظفين هذه التبادلات التي من شأنها فتح مجالات و أفاق التعاون والشراكة بين البلدين في عدة مجالات، على غرار الطاقات المتجدّدة و التهيئة العمرانية و الزراعة المائية و الصناعة البحرية والسياحة بما يعود بالخير والمنفعة على الشعبين والبلدين.