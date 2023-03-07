المدية: سكان دوار الثنية يطالبون بالغاز وتعبيد المسالك

يطالب سكان دوار الثنية ببلدية شلالة العذاورة ولاية المدية من السلطات الولائية التدخل ورفع الغبن والتهميش المسلط عليهم منذ عدة سنوات.

ولازال سكان الدوار الواقع على حافة الطريق الوطني رقم 60 أ، محرومون من خدمة الغاز الطبيعي الذي يبقى وحتى إشعار آخر يشكل الهاجس الكبير الذي تتقاسمه أكثر من 20 عائلة، ويقول السكان أن الدراسة تمت سنة 2013 للمشروع قصد ربط المنطقة من محطة الضخ المتواجدة ببلدية الكاف الأخضر لقرب المسافة التي لا تتعدى 1.5 كلم، وبالفعل تم خروج لجنة مختصة وتحديد الوعاء العقاري انطلاقا من بلدية الكاف الأخضر غير أن المشروع لم يجسد بسبب اشتراط شبكة الصرف الصحي، يبقى للتذكير أن منطقة الثنية تقع على علو 1200 م فوق سطح البحر ودرجة الحرارة تصل إلى 6 درجات تحت الصفر في فصل الشتاء، وما زاد الطين بلة عدم وجود مسالك مهيأة فبمجرد سقوط القطرات الأولى للغيث تتحول الأوحال إلى هاجس كبير لسكان المنطقة، وفي هذا الصدد يطالب السكان بتهيئة هذه المسالك التي لا تكلف كثيرا خاصة وأن مسافتها لا تتعدى 3.5 كلم لفك العزلة عن العائلات وضع حد لمعاناتها في الالتحاق بسكناتها.