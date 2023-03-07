مواصلة البحث عن طفل مفقود في قسنطينة

على إثر اختفاء الطفل تازير محمد إياد ذو الخمس سنوات القاطن بمشتة الركاني دوار التوازرة ببلدية حامة بوزيان بعد خروجه رفقة والده منتصف نهار اليوم، تواصل عملية البحث من قبل مصالح الدرك الوطني، الأمن الوطني و الحماية المدنية بمشاركة المواطنين.

و قال بيان لولاية قسنطينة ان والي الولاية السيد عبد الخالق صيودة يقف في هذه الأثناء على عمليات البحث أين التقى بوالد الطفل و أسدى تعليمات لمختلف المصالح من أجل العمل بدون هوادة حتى العثور عليه سالما معافى بإذن الله خاصة و ان الطفل مصاب بمرض التوحد .

و قد بدات عمليات البحث بدأت منذ التبليغ عن حالة الاختفاء من قبل مصالح الدرك الوطني، الأمن الوطني و الحماية المدنية بمشاركة المواطنين و هي مستمرة إلى غاية الساعة