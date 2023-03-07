الجلفة: تضرر خمسين الف عائلة من الاعتداء على شبكة الكهرباء

تضرر ما يزيد عن خمسين الف زبون جراء 260 اعتداء على شبكة توزيع الكهرباء سجلت خلال سنة 2022 بولاية الجلفة حسبما كشف عنه بيان لمديرية توزيع الكهرباء والغاز .

و سبب التعدي على المنشآت و الشبكات الكهربائية الكثير من الخسائر والإزعاج لمصالح سونلغاز و للزبائن، مما اثر سلبا على نوعية و إستمرارية الخدمة المقدمة للزبائن.

واضاف البيان ان هذه الاعتداءات تسببت في عدد كبير من الانقطاعات حيث الى غاية نهاية شهرديسمبر2022 سجلت مديرية التوزيع الجلفة 09 تعديات مباشرة على شبكة توزيع الكهرباء وهو نتاج أشغال الحفر المختلفة التي تقوم بها المؤسسات العمومية أو الخواص دون إخطار مسبق من أجل تزويدهم بمخططات موقع الهياكل والشبكات الغازية مما يسمح لهم بتجنبها أثناء القيام بالأشغال حيث كانت مصدرا لــ 12% من مجمل الأعطاب المسجلة و التي أدت الى حرمان 50000 زبون من الكهرباء ، فيما تم كذلك تسجيل 251 تعديا غير مباشر على شبكات توزيع الكهرباء وهي نتاج أشغال البناء او إضافة توسعة للبنايات المختلفة التي يقوم بها بعض الزبائن و التي تمثل 88 ٪ من العدد الإجمالي للانقطاعات وهو ماكلف المؤسسة مايزيد عن 1مليون. دج لإصلاح هذه الأعطاب وضمان إعادة التموين الزبائن بالمادة الحيوية في أحسن الآجال