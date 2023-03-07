تقنية جديدة تشحن هاتفك خلال 5 دقائق

كشفت شركة "ريدمي" (Redmi)، وهي علامة تجارية فرعية مملوكة لشركة الإلكترونيات الصينية "شاومي" (Xiaomi)، عن تقنية شحن جديدة طورتها لتكون أسرع تقنية قادرة على شحن الهواتف في العالم حاليا.



وذكر موقع "أندرويد أوثيرتي" (androidauthority) أن ريدمي استعرضت تقنيتها الجديدة مع هاتف "ريدمي نوت 12 ديسكفري" (Redmi Note 12 Discovery) المجهّز ببطارية بسعة 4100 ميلي أمبير، وتمكنت بفضل هذه التقنية من شحن بطارية الهاتف بنسبة 50% خلال دقيقتين و11 ثانية، ووصلت النسبة إلى 100% خلال 4 دقائق و54 ثانية.



وتعمل تقنية الشحن الجديدة مع شواحن بقدرة 300 وات، وتتفوق على تقنية الشحن التي تعمل بقدرة 240 وات، التي كانت استعرضتها ريدمي سابقا مع هاتف "نوت 12 ديسكفري إيديشن" (Note 12 Discovery Edition) .



كما أنها تتفوق على سرعات شواحن شركة "ريلمي" (Realme) الصينية لتصنيع الهواتف، التي عرضت تقنية الشحن السريع في وقت سابق من هذا الشهر، والتي يمكنها تشغيل هاتفها الجديد "جي تي نيو 5" (GT Neo 5) في أقل من 10 دقائق.



وقامت شركات الهواتف الصينية الأخرى -بما في ذلك "ون بلس" (OnePlus)- بجعل الشحن فائق السرعة المعيار الذي يميز منتجاتها، ولكن أوقات الشحن الخاصة بهواتفها لا تزال أقل من شاحن ريدمي الأخير.



ومن المتوقع أن تظهر تقنية الشحن الجديدة مع بعض هواتف ريدمي التي قد تطرح في النصف الثاني من العام الجاري وفي عدد من الهواتف الجديدة ذات الفئة العالية تقنيا.