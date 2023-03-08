المنفي يؤكد دعمه من أجل تنظيم انتخابات قبل نهاية 2023

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي خلال لقائه أمس الثلاثاء مع عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، دعم المجلس لكافة الجهود المبذولة من أجل الوصول لانتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية العام 2023 .

من جانبه، قدم باتيلي لرئيس المجلس الرئاسي خلال اللقاء إحاطةً كاملةً حول لقاءاته ومحادثاته الأخيرة بشأن ليبيا، بالإضافة لإحاطته الأخيرة التي تقدم بها إلى مجلس الأمن.

وكان باتيلي قد أعلن في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي في نهاية فيفري المنصرم،عن إطلاق مبادرة من أجل تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في ليبيا خلال العام الجاري. وكان مقررا أن تشهد ليبيا انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر 2021، لكنها أرجئت إلى أجل غير مسمى بسبب خلافات سياسية.