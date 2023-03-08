تواصل عملية البحث لليوم الثاني عن الطفل المفقود بقسنطينة

تتواصل عملية البحث عن الطفل المفقود البالغ من العمر 05 سنوات المختفي منذ يوم أمس على الساعة 15سا05د بضبابية حي بن تازير بلدية حامة بوزيان ولاية قسنطينة ،

وحسب بيان الحماية المدنية ، فقد تم تدعيم فرق البحث لمديرية الحماية المدنية لولاية قسنطينة بكل من ولاية ام البواقي، باتنة ، سكيكدة ، عنابة ، قالمة و ميلة . الطفل تازير محمد إياد ذو الخمس سنوات اختفى بعد خروجه رفقة والده منتصف نهارأمس .

وجاء في بيان لولاية قسنطينة ان والي الولاية عبد الخالق صيودة وقف أمس على عمليات البحث أين التقى بوالد الطفل و أسدى تعليمات لمختلف المصالح من أجل العمل بدون هوادة حتى العثور عليه سالما معافى بإذن الله خاصة و ان الطفل مصاب بمرض التوحد .