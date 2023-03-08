البيض: توقيف شخص وحجز مؤثرات عقلية

تمكنت عناصر أمن دائرة الأبيض سيدي الشيخ بأمن ولاية البيـــض ، من حجز 03 كبسولات من المؤثرات العقلية، مع تــوقيف الشخص المشتبه فيه البالغ من العمر 24 سنة . وتعــود حيثيات القضية، إثــر دوريات لعناصر أمن دائرة الأبيض سيدي الشيخ على مستوى إقليم الإختصاص، أين لفت انتباههم شخص مشبوه في إحدى شوارع المدينة ، الذي لاذ بالفرار بمجرد مشاهدته لعناصر الأمن و حاول رمي ما بحوزته من مؤثرات عقلية ، عليه تم توقيفه بطريقة إحترافية وضبط ما بحوزته من مؤثرات عقلية مقدرة بــ: 03 كبسولات نوع نوكسان 5 ملغ ، ليتم تحويله إلى مقر أمن الدائرة وفتح تحقيـــق في القضية.

بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية ، تـم إنجاز ملف إجراء قضائي قدم بموجبه المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الأبيض سيدي الشيخ وفقا لإجراءات المثول الفوري ، أين صدر ضد ه حكم بثلاث سنوات حبس نافذة مع الإيداع في المؤسسة العقابية و غرامة مالية قدرها: 200 ألف دج .