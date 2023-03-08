حجز دجاج فاسد موجه للبيع بأسواق عنابة

نجح أعوان مصلحة الأمن العمومي بدائرة البوني ، بولاية عنابة، عشية امس، من حجز أزيد من 45 كيلوغرام من الدجاج الفاسد داخل شاحنة تبريد موجه للبيع. توقيف المشتبه فيه ، تم أثر عملية مراقبة بحاجز امني ، بالطريق العام، لشاحنة ، يقودها شاب يبلغ من العمر 34سنة، أسفر عن حجز كميات معتبرة من الدجاج الفاسد ، و المحمل في وضعية صحية غير لائقة، بالإضافة الى عدم امتلاك المشتبه فيه للوثائق الشحن و الفواتير القانونية المتعارف عليها، ما عجل باخضاع الحجوزات للمعاينة ، التي أظهرت فساد المنتوج، الذي كان المشتبه فيه ينوي عرضه للبيع في السوق المحلي.

وتم على أثر هذه المعطيات الخطيرة ، تحرير محاضر الاستماع و تقييد شكوى في حق المشتبه فيه و إحالة ملفه على الجهات القضائية المختصة إقليميا.