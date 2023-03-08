الأمن يوجه نداء للجمهور

وجه الأمن الوطني بولاية جيجل نداء للمواطنين، في حق المسماة "ب.س" تستغل مواقع التواصل الاجتماعي للنصب وخيانة الأمانة على الجمهور بداعي تقديم دوارت تكوينية في الطب.

ووفق بيان مصالح الأمن، فإنه "طبقا لنص المادة 17 من قانون الاجراءات الجزائية وعملا بالاذن الصادر عن نيابة محكمة جيجل، ينهي أمن الولاية، الى كافة المواطنين والمواطنات، أن المسماة (ب.س) الظاهرة في الصورة، تستغل موقع فيسبوك تحت اسم

(nourssine institut ; formation médical )".

وفي هذا الصدد توجه مصالح الأمن لولاية جيجل الفرقة الاقتصادية والمالية، نداء لكل شخص وقع ضحية للسالفة الذكر التقدم الى الفرقة المختصة للولاية أو أقرب مركز شرطة لتقييد شكوى او الادلاء بشهادة في القضية.