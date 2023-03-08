السعودية تعلن موقفها بشأن عودة سوريا إلى الجامعة العربية

لم يستبعد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس الثلاثاء، عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية بعد عزلة تجاوزت عشر سنوات.

لكن الوزير السعودي أكد في المقابل انه من السابق لأوانه في الوقت الحالي مناقشة مثل هذه الخطوة ما يشير إلى وجود عراقيل أمام عودة سريعة لدمشق خاصة مع رفض عدد من الدول لهذه الأمر على رأسها دولة قطر.

وجدد الوزير السعودي التأكيد على أن الإجماع يتزايد في العالم العربي على أن عزل سوريا لا يجدي وأن الحوار مع دمشق ضروري خاصة لمعالجة الوضع الإنساني هناك خاصة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.

وقال للصحفيين في لندن "الحوار من أجل معالجة هذه المخاوف ضروري. وقد يؤدي ذلك في النهاية إلى عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية وما إلى ذلك. لكن في الوقت الحالي أعتقد أن من السابق لأوانه مناقشة هذا الأمر".

وعلقت الجامعة العربية عضوية سوريا في 2011 وسحب العديد من الدول العربية مبعوثيها من دمشق.