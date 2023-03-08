تعيين مسؤول جديد على رأس ملعب نيلسون مانديلا

عين وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبڨاڨ مستشاره باديس بن عمار مكلفا بتسيير ملعب نيلسون مانديلا ببراقي مكان إبراهيم بوضياف.

وستجرى عملية تسليم واستلام المهام اليوم، وسيعود بوضياف إلى منصبه بديوان المركب الأولمبي محمد بوضياف بما أنه إطار تابع لديوان المركب.

وكان بن عمار مسؤولا عن مكتب للدراسات سابقا في ورڨلة، واستعان به الوزير سبڨاق مستشارا له بعد تعيينه وزيرا بأشهر.

ولا يملك باديس بن عمار خبرة في تسيير المنشآت الرياضية حيث لم يسبق له وأن تولى منصب مماثل، لذلك ستكون على عاتقه مهمة تحضير الملعب لمباراة 23 مارس التي ستجمع المنتخب الوطني أمام منتخب النيجر لحساب تصفيات كأس أمم إفريقيا.

وبالتالي سيصبح تسيير الملعب تحت تصرف وزارة الشباب والرياضة مباشرة، في انتظار تسلمه اداريا من ووزارة السكن والعمران والبيئة.