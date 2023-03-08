المؤبد لفرحات مهني

أدانت محكمة الجنايات بالدار البيضاء بالعاصمة، اليوم الأربعاء، غيابيا، رئيس حركة "الماك" الإرهابية، فرحات مهني بالسجن المؤبد، مع تأييد أمر إلقاء القبض الدولي الصادر في حقه.

المتهم رفقة متهمين آخرين متابع بجناية المساس بوحدة التراب الوطني والمساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وكذا إنشاء وتسيير جماعة منظمة غرضها القيام بأفعال إرهابية.

كما أدانت ذات المحكمة بنفس العقوبة 4 متهمين آخرين في هذه القضية، ويتعلق الأمر بكل من فرفوح حنفي، مرزوق عبد الرحمان، كادي سليمان ولورغيوي يوغرطة.

وأصدرت ذات الجهة القضائية أحكاما تراوحت بين 6 سنوات وسنتين حبسا نافذا في حق 4 متهمين، فيما استفاد متهم آخر من حكم البراءة.