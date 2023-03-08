بوغالي يوجه رسالة للمغرب

وجه رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، رسالة شديدة اللهجة إلى نظام المخزن المغربي.

وقال بوغالي بعد التصويت على ثلاثة مشاريع قوانين، إنه في حال المساس بالحدود الوطنية، الجيش الوطني الشعبي سيكون بالمرصاد نظرا للأطماع التوسعية للمخزن المغربي، مضيفا أن بلادنا تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية على تعزيز الاستقرار على المستوى الجهوي والقاري والدولي لاستتاب السلم وإنعاش التنمية وبعث الأمل يحاول نظام المخزن كعادته التشويش على بلادنا وتسويق أطماعه التوسعية.

وأضاف بوغالي إن الجزائر مسيجة بدماء الشهداء وعصية على المتآمرين وأعوانهم حتى وإن كانت عقيدتنا العسكرية مبنية على الدفاع فإننا لا نسمح بالمساس بأي ذرة من ترابنا فحدودنا دفعنا من أجلها ثمنا باهظا وجيشنا سليل جيش التحرير على جاهزية تامة للردع وحماية حدودنا.