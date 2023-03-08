غليزان: أمن مازونة يطيح بنصاب أوهم ضحاياه بأنه إطار

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة مازونة التابعة لأمن ولاية غليزان من توقيف شخص قام بالنصب على عدة ضحايا،وسلب منه أموالهم.

وتعود حيثيات القضية إلى تلقي الضبطية القضائية لشكوى من أحد الأشخاص مفادها تعرضه إلى أعمال العنف من قبل شخص يبلغ من العمر 40 سنة،بواسطة محفظة يدوية،وبعد تفتيشها تم العثور بداخلها على ملفات ووثائق خاصة بـ 08 أشخاص،ليتم فتح تحقيق في شأن القضية.وقد توصلت التحريات مع أصحاب الملفات والوثائق إلى أنهم تعرضوا للنصب من قبل السالف الذكر،المقيم بمدينة مازونة،وهو مسبوق قضائيا في قضايا مماثلة حيث كان يوهم ضحاياه بأنه يشتغل إطارا بإحدى المديريات المحلية،حيث سلموا له مبالغ مالية،ووعدهم بتسوية وثائق قطع أرضية.

وبالتنسيق مع النيابة المحلية،تم توقيف المشتبه فيه،وتفتيش مسكنه العائلي أين تم حجز وثائق إدارية ومبلغ مالي يقارب أربعين مليون سنتيم تحصل عليه من عمليات النصب.وقد أنجز ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيه،وقدم بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مازونة.