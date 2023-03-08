حوار مع أمنوكال التوارڤ بكيدال في مالي

في أول لقاء له مع وسيلة إعلامية جزائرية، يتحدث أمنوكال كيل تماشق (توارڤ) كيدال بمالي وعضو المجلس الانتقالي، محمد آغ إنتالا، لـ"الخبر"، عن عدة مستجدات إقليمية، كمجيء عناصر تنظيم "فاغنر" إلى مالي وانسحاب قوات فرنسا التي كانت متواجدة في البلد في إطار عملية "برخان".

ويجيب الرجل الذي يعد مرجعية وصاحب سلطة معنوية وتأثير كبيرين في المجتمع الأزوادي عن أسئلة حول علاقته بالجزائر وعن تصوراته لإحلال السلم في المنطقة عموما والشمال المالي حيث الأغلبية السكانية الأزوادية.

ويتطرق المتحدث في المقابلة التي تمت بعد وساطة من مقربيه، نظرا لتفضيله الصمت والانزواء في دائرة ضيقة من مساعديه والابتعاد عن أضواء وسائل الإعلام، إلى ظاهرة الإرهاب ومقاربات التعامل معها من دون الخوض في الشروحات النظرية.

كانت لكم كلمة مقتضبة جدا في ملتقى "نداء الساحل" الذي احتضنته الجزائر، بصفتك المدعو الوحيد من قادة المجتمع المحلي ببلدان الساحل كأمنوكال توارڤ كيدال وأيضا كعضو في المجلس الانتقالي المالي؟

لقد تطرقت في كلمتي، بعد تحية للرئيس عبد المجيد تبون ورجالاته والبرلمانيين ورجال الدين والمشايخ ورؤساء القبائل من كل البلدان، إلى المسألة الجوهرية المطروحة في الساحل وشمال مالي بواقعية وموضوعية، مع أملي أن يعود اللقاء بالخير والمنفعة الحقيقيين إلى بلدان الساحل عموميا والشمال المالي خصوصا.

أما بخصوص موضوع الملتقى وكما قلت في مداخلتي إني استمعت كثيرا إلى مصطلح الإرهاب وتحدثنا عنه كثيرا في الماضي والحاضر من دون أن نجد حلولا جذرية وواقعية له، في حين يتعين علينا طرح التساؤل بجرأة.. لماذا هذه الظاهرة موجودة في الساحل حاليا؟

هذا السؤال طرحه أكثر من متدخل لكن لا أحد استطاع الإجابة عنه، وحتى يتسنى لنا إيجاد حل دقيق ومستدام يستوجب علينا فهم أسباب ودوافع تواجد الإرهاب وكيف يتحدون وكيف يصبحون على كلمة واحدة وتحت راية واحدة رغم أنهم يأتون من عدة بلدان ويتجنسون بعدة جنسيات.

وبمعرفتي القليلة لما يجري أرى أنكم تبحثون عن الحل في جهة بينما الحل الحقيقي متواجد في جهة ثانية تماما ويتطلب جرأة ومصارحة لتجسيده وتطبيقه. فالساحل، على حسب درايتي، ثمة حالتان ليصبح الفرد إرهابيا أو لينضم إلى الجماعات الإرهابية، إما بسبب ضعف مستوطن في الأشخاص وليس لديهم خيار للعيش في مأمن وللاحتماء من الأخطار المحدقة بهم، بينما الحالة الثانية، مثلما قال رفيقي محمد عبدي ابراهيم، رئيس قبيلة شمنامس بغاو في مالي، يصبح هؤلاء إرهابيين لأنهم بطالون ويعيشون وضعيات اجتماعية صعبة، وهي حالات تستغلها تلك الجماعات الممولة والمسلحة لاستدراج أصحابها.

ما هي الطريقة المثلى للتعامل مع هذه الظاهرة والسلوكات برأيك؟

لقد حملنا السلاح وتعاملنا به منذ 1970 وإلى غاية اليوم لكنني أدركت أنه لا جدوى من ذلك في ما يسمى الإرهاب، فهذا النوع من الحلول الكل خاسر فيه، فهو لم يأت سوى بالدمار والمآسي، بل ويزيد من اتساع الإرهاب وكثرته وليس تقليصه أو طرده أو محاصرته، بالتالي علينا البحث في الجهة الثانية: أين يوجد الحل وأين توجد مقاربات سياسية تضمن للناس العيش بالسلام.. فالحل هو عدم استعمال السلاح.

أقول أيضا إن الساحل يضم عدة دول والفاعلون حاليا في هذا الفضاء الواسع هناك من نعرفهم وهناك آخرون لا نعرفهم، بالتالي أرى أن هناك غموضا كبيرا يحيط بظاهرة الإرهاب في الساحل، الذي تبين أنه مدعم من عدة دول عن طريق التسليح أو عن طريق التمويل.

أنا لم يسبق لي أن التقيت معهم بشكل مباشر وشخصي، لكني أعرف تماما أن ضحايا هذه الأفعال هم المدنيون والمواطنون الذين يجدون أنفسهم دائما بين المطرقة والسندان. فالجنود غالبا ما يقتلون مدنيين على أساس أنهم إرهابيين ولا يستطيعون التمييز بين الأشخاص، خصوصا أن العناصر الإرهابية يرتدون نفس الزي الذي يرتديه السكان المحليون ويطلقون لحاهم مثلما يطلقها الأشخاص العاديون، بالتالي فإن مهمة التمييز بين هؤلاء وبين الأبرياء صارت صعبة وشبه مستحيلة، وهو ما سيرفع من الضحايا من جهة السكان.

وأمام هذه الوضعيات والمآزق التي يتعرض لها الكثير من المواطنين والسكان في منطقة شمال مالي والساحل عموما، صار هناك استسهال في إلصاق تهمة الإرهاب ويصبح لا خيار للمعني سوى الانضمام إلى هذه الجماعات للاحتماء وإلا سيكون مصيره الموت ولو أنه ليس عنصرا إرهابيا في حقيقته.

كيف هي العلاقة السياسية مع الجزائر وماذا تمثل لكم؟

العلاقة مع الجزائر قديمة ومتجذرة في التاريخ منذ الثورة التحريرية، من زمن كان المجاهدون والثوار يأتون إلى شمال مالي للاختباء والهروب من بطش الاستعمار إلى حين إعادة التخطيط والعودة وحين كان أجدادنا يستقبلونهم ويساعدونهم في دحر الاستعمار وتحرير البلاد وشمال إفريقيا من التواجد الفرنسي.

أتذكر جيدا عندما جاء الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة وقبله احمد دراية إلى بيتنا بشمال مالي في الأزواد خلال الثورة واستقبله أبي يومها، حينها كنت شابا صغيرا وأدرك مدى الهدف السامي الذي كان يعمل من أجله الجزائريون. أقول هنا إن الجزائر جزء من الأزواد والأزواد جزء من الجزائر.