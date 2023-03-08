إحباط محاولات إدخال كميات كبيرة من الكيف المعالج من المغرب

تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من الـ1 إلى الـ7 مارس الجاري، من إحباط محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب قدرت بقرابة 8 قناطير من الكيف المعالج.

وأوضحت حصيلة عملياتية لوزارة الدفاع الوطني اليوم الأربعاء، أنه "في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي, خلال الفترة من الـ1 إلى الـ7 مارس 2023, عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني".

وأضاف البيان أنه "في إطار عمليات مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 8 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني".

وفي إطار "محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 58 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب تقدر بـ 6 قناطير و82 كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما تم ضبط 168586 قرص مهلوس".

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن قزام وإن صالح وجانت، "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 168 شخصا وضبطت 34 مركبة و154 مولدا كهربائيا و138 مطارق ضغط و13 جهاز كشف عن المعادن و24 قنطار من خليط خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف 9 أشخاص آخرين وضبط 7 بنادق صيد و19 قنطارا من مادة التبغ و7381 وحدة من مختلف المشروبات وكميات ضخمة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تقدر بـ115 طن, وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني".

كما "أحبط حراس الحدود، بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني، محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تقدر بـ 74803 لتر بكل من تمنراست وبرج باجي مختار والوادي وسوق أهراس والطارف وتبسة".

من جهة أخرى, "أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 15 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 295 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني".