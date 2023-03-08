غرداية: قضية امتحان "التاريخ" أمام القضاء

قررت مديرية التربية لولاية غرداية، توقيف أستاذ مادة التاريخ والجغرافيا بمتوسطة مولود قاسم ببريان، وإحالة القضية إلى العدالة، ومسؤولي المؤسسة بما فيهم مديرها إلى المجلس التأديبي.

وجاء في بيان للمديرية أنه "نتيجة لما صدر من الفعل الفردي لأستاذ التاريخ و الجغرافيا بمتوسطة المجاهد المرحوم العلامة مولود قاسم ببريان و ما ورد في موضوع التقويم التحصيلي في مادة التاريخ و الجغرافيا لسنة الثانية متوسط ، تم إتخاذ الاجراءات الٱتية: التوقيف التحفظي لأستاذ المادة ، مع إحالة بقية المسؤولين على ذلك (مدير الؤسسة) على مجلس تأديبي".

واستدعى أمس مدير التربية لولاية غرداية، كل من مدير متوسطة مولود قاسم نايت بلقاسم ببريان ومفتش مادة التاريخ والجغرافيا وشكل لجنة تحقيق في موضوع الامتحان بمادة التاريخ الذي أحدث جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي والذي يمس بإحدى مقومات الهوية.