الرئيس تبون يكرم المرأة الجزائرية

أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، على حفل نظم على شرف المرأة الجزائرية، بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة.

ويجرى الحفل التكريمي المنظم بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال"، بحضور كبار المسؤولين في الدولة وأعضاء في الحكومة، إلى جانب شخصيات نسوية ومجاهدات.

وكرم رئيس الجمهورية ثلة من حرائر الجزائر تفوقن وأبدعن وتميزن وأثبتن جدارتهن في العديد من المجالات من ضمنهن:

* ليلى حوتي، بروفيسور في علم الأوبئة

* زهية كعبوش أستاذة التعليم العالي في الكيمياء العضوية

* المقدم باية القرت أستاذة في طب أمراض الكلى

* العقيد سعاد ناصري مديرة بالمديرية العامة للحماية المدنية

* بنة مسعودي ناسخة للمصحف الشريف بتقنية البراي

* فاطمة محفوظي حرفية في النسيج التقليدي

* رفعات زينو مديرة مؤسسة لصناعة المبيدات الطبيعية

* بريزة برزاق صحفية بالقناة الإذاعية الوطنية الأولى

* زاليخة بونار روائية مستشارة ثقافية

* دنيا بوغنبوز مسيرة مؤسسة ناشئة لربوتيك الأطفال