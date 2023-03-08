لكناوي: الأمور تسير في الطريق الصحيح

تحدث اليوم مدرب نادي بارادو نذير لكناوي عن تحضيرات ناديه، لما تبقى من عمر منافسة المحترف الأول، فالأكاديمية تحتل المركز الرابع عشر في الترتيب العام برصيد 17 نقاط.

وقال لكناوي في اتصال اليوم الأربعاء بـ " الخبر" :" الأمور تسير بشكل جيد من الحسن للأحسن، التحاقي بالنادي كان خلال فترة توقف البطولة و كان لنا متسع من الوقت لتصحيح الأخطاء وتعديل الأوتار".

وأردف:" الفريق يحقق نتائج مرضية إلى حد الآن، وهو متأهل إلى الدور ثمن نهائي منافسة كأس الجزائر".

وأضاف:" صحيح، عندما نفوز لا نتقدم كثيرا في الترتيب، لأننا ضيعنا عدة نقاط في المرحلة الأولى من الموسم، وعليه نحن مطالبون بضرورة الفوز في كل مواجهة وجمع أكبر عدد من النقاط".

يذكر أن لكناوي، خلف البرتغالي فرانشيسكو شالو على رأس الأكاديمية.