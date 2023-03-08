عنابة تحت رحمة إصلاح القناة الرئيسية الممونة للمدينة بالمياه

يواصل أعوان مؤسسة الجزائرية للمياه ناحية عنابة، لليوم الخامس على التوالي، أشغال إصلاح العطب الكبير، الذي شمل القناة الرئيسية ذات قطر 930 مليمتر، الممونة للمحطة الرئيسية لمعالجة المياه الصالحة للشرب بحي الشعيبة في بلدية سيدي عمار، والقادمة مباشرة من سد الشافية بولاية قالمة.

وتعتبر هذه القناة الناقلة للمياه انطلاقا من سد الشافية، الذي يعاني منذ الأشهر الماضية، من انخفاض مخيف لمنسوب المياه به، إلى مستويات غير مطمئنة، على الرغم من التساقط المعتبر للأمطار في الفترة الاخيرة بناحيتي عنابة وقالمة.

وارجع بعض المصادر، أسباب عدم امتلاء سد الشافية بولاية قالمة، رغم تساقط الأمطار، إلى احتمال وجود أعطال تقنية على مستوي السد، لم يتم الإفصاح عنها . ما يتطلب من الوزارة الوصية، حسب مصادر محلية، إيفاد لجنة تفتيش إلى موقع سد الشافية، التحري في الأسباب الحقيقية ، التي أدت إلى عدم امتلاك السد بالمياه .

ومن جهة اخرى، أفادت خلية الإعلام بمؤسسة الجزائرية للمياه ، ان أشغال إصلاح العطب، الذي حرم المدينة بالتزويد المنتظم بالمياه الصالحة للشرب ، لا تزال جارية على قدم وساق

لإصلاح العطب و التسربات التي مست القناة الرئيسية ذات قطر 930 مليمتر الممونة لمحطة المعالجة الشعبية انطلاقا من سد الشافية .